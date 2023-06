Priscila Yamagami sai do Podemos e vai para o Progressistas

A convite do presidente do Partido Progressistas e deputado federal Maurício Neves, a vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami Kähler, filiou-se ao Partido Progressistas (PP) nesta semana. Além de se filiar, Priscila ganha grande notoriedade dentro partido se tornando a presidente municipal.

Na corrida pré eleitoral, muitas especulações correm nos bastidores, dizendo que Priscila sairá como candidata a vereadora, mas quando questionada, não há nenhuma confirmação. “Estou à disposição da população e da gestão. Se for necessário, seguiremos sim para o legislativo. Quem trabalha com amor, desenvolve um excelente papel, independente do local ou cargo”, frisa a vice-prefeita Priscila.

Priscila, em toda sua trajetória, vem mostrando que o cargo de vice-prefeita não é somente de expectativa, e sim de muito trabalho e dedicação. Sua forma de atuar trouxe grande visibilidade e chamou a atenção do deputado Maurício Neves que pessoalmente ligou para fazer o convite da mudança de partido à vice-prefeita.

Com a mudança, Priscila pretende dar tração às entregas e ampliação de sua imagem política, trazendo seu nome, neste momento, a um novo patamar, mais político, na cidade, especialmente por ser a primeira mulher no executivo de Mogi em 462 anos de fundação.