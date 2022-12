Primeira apresentação do Coral dos Servidores encerra a campanha Natal de Sorrisos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu no final da tarde desta última terça-feira (20/12), o Coral dos Servidores no saguão principal de seu prédio-sede. A ação musical marcou o encerramento oficial da campanha Natal de Sorrisos, do Fundo Social, em parceria com a Orquestra Sinfônica do município. O programa atendeu, por meio da entrega de presentes, 25 mil crianças, neste ano – 2 mil a mais que em 2021. O prefeito, Caio Cunha, juntamente com a vice-prefeita, Priscila Yamagami Kähler, acompanharam a apresentação natalina dos coralistas.

Composto por mais de 30 servidores, o coral se preparou com ensaios comandados pela maestrina Fernanda de Assis. A apresentação gratuita contou com a participação de músicos da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes e também do diretor artístico do projeto Orquestra Sinfônica, maestro Lélis Gerson. O repertório foi composto por músicas natalinas, porém o objetivo é que o grupo se mantenha ativo após a cantata.

“A ideia da formação de um coral, apenas com servidores, foi um grande sucesso. Os coralistas tiveram a oportunidade de aprender mais sobre musicalização com músicos experientes da nossa região e foi muito emocionante acompanhar esse trabalho feito com muito carinho, por todos os envolvidos”, comemora o prefeito, Caio Cunha.

A equipe do Fundo Social também vai prestigiar, nesta quinta-feira (22/12), a abertura oficial do Natal da Vila Hélio, que é uma realização do grupo Marbor e tem parceria com o Fundo Social. As luzes no local já foram acendidas e quem visitar a vila pode levar e entregar sua doação para a campanha Natal de Sorrisos diretamente na recepção do Hotel Marbor. No evento de abertura, haverá ampla programação musical.

“A entrega dos presentes foi muito comovente, ver o sorriso no rosto dos pequenos. Um gesto tão simples que aquece o coração dessa nova geração, Natal é sinônimo de solidariedade”, enfatiza o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

A campanha Natal de Sorrisos realizou neste mês de dezembro, ações em lares de idosos com a apresentação da Cantata Itinerante e o Quarteto de Cordas, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. Ao todo, o programa visitou seis casas de idosos institucionalizados, além da entrega de presentes da campanha Àrvore Natal de Sorrisos 2022. A ação entregou kits para 110 crianças do SIASP – Sistema Integrado de Ação Social e Profissionalizante, de Taiaçupeba, com a presença do Papai Noel do Fundo Social. Já em Quatinga, os presentes foram distribuídos para 175 crianças da Escola Municipal Adolfo Cardoso. Além, da entrega dos presentes da Loja do Bem, em parceria com o Mogi Shopping, para 451 crianças atendidas por associações do Parque das Varinhas e região do Santo Ângelo.

Dúvidas e mais informações sobre a campanha Natal de Sorrisos 2022 podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.