Presidente do CCMC e técnicos da Prefeitura vistoriam pontos de monitoramento

Dando continuidade ao projeto piloto de segurança entre o Clube de Campo de Mogi das Cruzes e a Prefeitura, o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, recebeu o diretor de T.I. da Prefeitura, Shauy Youssef, além de técnicos da municipalidade, para uma vistoria aos pontos em que serão instaladas as câmeras compartilhadas.

O objetivo da parceria é reforçar a segurança pública no entorno do complexo esportivo e de lazer, além de tornar a cooperação uma referência para outras regiões da cidade.

Na oportunidade, eles analisaram pessoalmente os locais exatos onde as câmeras serão posicionadas e outros detalhes técnicos que foram levados em consideração para melhor aproveitamento da captação das imagens.

De início, está sendo efetuada a aquisição de duas câmeras de alto alcance e definição pelo Clube de Campo. Ficou a cargo da prefeitura a instalação da infraestrutura para operacionalizar os equipamentos. As câmeras, de última geração, têm um alcance de até 2 km, e uma será instalada na esquina do Ginásio do CCMC e a outra no final da Rua Galdino Alves, em um raio com cobertura da Praça Francisca Cardoso Mello Freire (Praça dos Enfartados).

“A vistoria foi mais uma etapa de um projeto que pode servir de inspiração para toda a cidade. Estamos unindo forças para reforçar um bem comum tão importante que é a segurança”, afirmou Bosco.

A intenção é evitar ocorrências como roubo e furto de veículos e de pedestres, além de prevenir o assédio de guardadores de carros. O Clube de Campo tem uma circulação diária de 750 associados.

Por parte da prefeitura, ficou acordada ainda a troca das lâmpadas dos postes da Rua Galdino Alves e também o reforço da sinalização terrestre, com pintura de faixa de pedestres, demarcação de vagas de idosos e lombadas.

Na prática, o Clube de Campo fornecerá o link de suas câmeras de monitoramento instaladas ao longo da calçada da Rua Galdino Alves, e também no ginásio. Ao todo são 13 equipamentos do clube que também passarão a ser operados pela prefeitura.

Após a integração envolvendo diversos órgãos de segurança pública, a GCM vai intensificar a vigilância do entorno do Clube de Campo, beneficiando associados, moradores, comerciantes e transeuntes.