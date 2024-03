Prefeitura recebe altar da Festa de São Benedito

A Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu nesta terça-feira (26) a cerimônia de instalação e bênção do altar de São Benedito, que marca, como primeiro evento formal, a abertura da Festa deste ano. A celebração religiosa contou com a presença do padre Marcos Sulivan, reitor do Santuário Diocesano do Bom Jesus – Igreja de São Benedito, e da Irmandade do Santuário.

Realizada há mais de 80 anos em Mogi das Cruzes, a tradição da festa foi lembrada pelo padre. “Este altar faz parte da história do povo mogiano e retorna com alegria ao saguão da Prefeitura, depois da pandemia, para abençoar aqueles que aqui trabalham e também toda a nossa população”.

O secretário de Finanças, Ricardo Abílio, representou o prefeito Caio Cunha. “Somos gratos por Mogi das Cruzes ter uma festa tão tradicional e importante. O altar está aqui, onde o povo passa e onde o povo está”.

A Festa de São Benedito começará em 4 de abril com procissão seguida do hasteamento do mastro, em frente ao Santuário, no Largo Bom Jesus, abertura da novena e início da quermesse. Os festeiros deste ano são Tatiana Rodrigues e Cláudio Pereira e os Capitães de Mastro são Renata Sponda e Marcel Pupo. A programação seguirá até 14 de abril, data que também marcará a despedida do altar que está no saguão da Prefeitura.