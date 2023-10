Prefeitura realizará Semana de Prevenção ao Câncer de Mama em animais

No mês de combate ao câncer de mama, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal realizará, por meio da Coordenadoria de Bem Estar Animal, uma ação para controle e prevenção do câncer de mama nos animais. Na última semana do mês, entre os dias 23 a 27 de outubro, acontecerá a Semana de Conscientização e Prevenção do Câncer de Mama em Cadelas e Gatas.

O Centro de Bem Estar Animal (CBEA), localizado na Estrada de Santa Catarina, 2.570, em César de Souza, realizará a triagem dos animais das 8h às 10h e, se necessário, o atendimento clínico para casos com suspeitas (ver orientações abaixo). O atendimento é voltado para animais de proprietários residentes em Mogi das Cruzes, prioritariamente para a população carente e/ou incluída em programas sociais.

O câncer de mama é uma neoplasia comum que acomete as glândulas mamárias de cães e gatos. A doença possui tratamento e o diagnóstico precoce é essencial para combatê-la. A ocorrência de neoplasias mamárias é comum em cadelas de meia idade e idosas, e a grande maioria dos casos acomete em animais que não foram castrados ou foram castrados tardiamente.

Como em humanos, o principal sinal de um tumor de mama é a presença de um nódulo, que geralmente é perceptível quando seu tamanho aumenta significativamente. Por isso, é essencial o diagnóstico precoce da doença.

Orientação

A orientação para o tutor é ter o costume de apalpar as mamas da sua gata ou cadela: caso observe uma pequena protuberância ou inchaço na região, ou secreção lácteo com odor desagradável, procure um veterinário. Tanto o exame como a castração são medidas preventivas que o tutor pode adotar, garantindo saúde, qualidade de vida e longevidade para o seu pet.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4792-8585 ou pelo e-mail coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br.