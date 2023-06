Prefeitura quer castrar mil animais em julho

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal realizará três ações de castração de cães e gatos durante o mês de julho. Será a 1ª Virada do Castração, que atenderá a Vila Moraes nos dias 1º de 2, a Chácara dos Baianos nos dias 15 e 16 e Jundiapeba nos dias 22 e 23 de julho. A Coordenadoria de Bem Estar Animal, ligada à Secretaria, será a responsável pelo trabalho, que tem o objetivo de ultrapassar pela primeira vez, em um único mês, a marca de mil atendimentos.

Na Vila Moraes, os interessados poderão fazer o cadastro na segunda e terça-feira (19 e 20), das 10h as 16h, na Escola Municipal Professora Marlene Muniz Schmidt (Avenida Dom Paulo Rolim Loureiro, 237). É necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço atualizado. A iniciativa é voltada para animais de moradores da Vila Moraes e Fazenda Cuiabá.

A castração de animais ajuda a prevenir uma série de doenças, contribuindo também para a redução de cães e gatos abandonados nas ruas. Para realizar o procedimento, os moradores devem fazer o cadastramento antecipadamente. Este trabalho será realizado com antecedência nos três bairros que oferecerão as ações do Castramóvel.

Chácara Guanabara

No mês de maio, a Chácara Guanabara recebeu uma edição do Castramóvel. A ação ocorreu nos dias 27 e 28 de maio, na Escola Municipal Professora Cynira Oliveira de Castro. Nos dois dias, foram castrados 185 animais, entre cães e gatos.

Mais informações sobre o Castramóvel podem ser obtidas pelo telefone 4792-8585 ou pelo e-mail coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br.