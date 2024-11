Prefeitura promove Semana de Prevenção de Acidentes

Evento aborda segurança, saúde mental e qualidade de vida no trabalho

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizará, de 25 a 29 de novembro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), com o tema “Invista em Você, Previna Acidentes”. Organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), a iniciativa busca promover a conscientização sobre segurança e qualidade de vida no trabalho por meio de diversas atividades e palestras.

As palestras ocorrerão em diferentes locais, como o prédio sede da prefeitura, a Secretaria de Educação (SME) e o CIAS, entre outros. A Sipat reforça a importância de investir no bem-estar dos servidores por meio da conscientização e do cuidado preventivo.

No dia 25, no auditório da sede da administração municipal, a programação terá início às 8h30 com a palestra “A importância da atividade física na prevenção de acidentes de trabalho”, seguida, às 14h, pelo tema “Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)”. No dia 26, as atividades ocorrerão na sala de reuniões do 4º andar do prédio sede da SME, às 8h30 e às 14h, com o tema “Saúde mental: cuidados, hábitos e qualidade de vida”. No dia 27, haverá palestras sobre primeiros socorros, às 8h30 no auditório da Guarda, e às 14h em César de Souza. No dia 28, as discussões serão sobre ansiedade. Às 8h30, no Pipa Hub, da Semas, e saúde mental, às 14h no auditório do CIAS. Encerrando a programação, no dia 29, o tema será saúde mental, às 8h30 na Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes (ASMMC), com atividades de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).

A Sipat é uma iniciativa anual que reforça a importância da conscientização sobre segurança no trabalho e qualidade de vida.