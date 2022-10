Prefeitura manterá reforço na operação do transporte coletivo para o segundo turno

A Prefeitura de Mogi das Cruzes manterá, neste domingo (30/10), o reforço no atendimento do sistema municipal de transporte coletivo para a realização do segundo turno das eleições. A operação será semelhante à realizada no dia 2 de outubro, quando foi realizado o primeiro turno.

As linhas urbanas terão reforço no atendimento, cumprindo horário de sábado, enquanto as linhas rurais cumprirão horários de dias úteis, uma vez que, nestes pontos, os deslocamentos de eleitores costumam ser maiores. A circulação será acompanhada durante o dia e adequações podem ser feitas para melhor atendimento da população e operação eficiente do sistema.

O número de ônibus em circulação será o adequado para o cumprimento das tabelas horárias, ou seja, o relativo aos sábados para as linhas urbanas e de dias úteis para as rurais. Além disso, vans adaptadas estarão de prontidão para casos de necessidade.

A administração municipal também participará do sistema de segurança para a realização da eleição. O trabalho foi definido em reunião com o juiz eleitoral responsável pela cidade para o primeiro turno e será mantido para o segundo turno de votação.

À Guarda Municipal de Mogi das Cruzes caberá a segurança das urnas nas escolas municipais de sábado (29/10) ao início da votação no domingo (30/10). Para este trabalho, serão deslocados 140 guardas municipais. Além disso, no domingo, a Guarda Municipal reforçará a segurança no entorno dos colégios eleitorais, em locais específicos.

Além disso, desde o último dia 20, a Guarda Municipal vem mantendo segurança 24 horas no Cartório Eleitoral e também fará a segurança na apuração.

A população pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.