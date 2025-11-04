Prefeitura e Sincomércio mobilizam comerciantes para Mutirão de Empregos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está mobilizando comerciantes para participarem do próximo Mutirão de Empregos, que será realizado na segunda-feira (10), das 9h às 14h, no prédio II da Prefeitura. A ação tem como objetivo ampliar as contratações no comércio local para o período de fim de ano.

A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura, o Sincomércio e a CDL Mogi das Cruzes, com o propósito de aproximar empregadores e candidatos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Os lojistas interessados em participar e oferecer vagas devem entrar em contato com o Emprega Mogi até o dia 3 de novembro, pelo e-mail (mogiconecta.vagas@mogidascruzes.sp.gov.br) ou WhatsApp (11) 94268-9341.

Nesta edição, o Sincomércio e a CDL apresentam o projeto Talentos do Comércio, voltado à qualificação profissional e à excelência no atendimento, com foco na inserção de jovens no primeiro emprego. A campanha “Moro Aqui, Compro Aqui, Gero Emprego Aqui” também integra a ação, reforçando a importância do consumo local para o fortalecimento da economia mogiana.

Os candidatos que participarem do mutirão terão acesso a cursos gratuitos de qualificação, além da Máquina de Prêmios Sincomércio/CDL e premiações para aqueles que se destacarem nos processos seletivos.

Sincomércio e da CDL Mogi das Cruzes se unem à Prefeitura para promover o Mutirão de Empregos