Prefeitura de Suzano lança o “Avança Saúde” para atendimento gratuito pelo SUS

Iniciativa visa suprir a demanda por atendimentos médicos

A Prefeitura de Suzano divulgou que se iniciou na terça-feira (29) o projeto “Avança Saúde”, uma iniciativa pioneira que permitirá aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) receber atendimento em clínicas privadas de forma gratuita. Os pacientes poderão retirar um voucher, que será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O programa visa atender a demanda reprimida em áreas, como fisioterapia, ortopedia, clínica geral, pediatria, cardiologia, neurologia, ginecologia e dermatologia, além de oferecer exames, como eletrocardiograma. Inicialmente, serão beneficiados os pacientes já registrados pela secretaria, que serão contatados para retirar os vouchers a partir de 4 de novembro.

Não haverá limites mensais para consultas e procedimentos, e os serviços serão totalmente gratuitos para os encaminhados pelo “Avança Saúde”. O projeto será monitorado pela secretaria, que estará aberta a sugestões e reclamações.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, destacou que a iniciativa ampliará a capacidade de atendimento aos usuários do SUS e está prevista para durar por tempo indeterminado. O prefeito Rodrigo Ashiuchi também ressaltou os benefícios para as clínicas parceiras, afirmando que a proposta garantirá assistência médica adequada e gerará empregos.

Crédito: Divulgação/Secop Suzano

Profissionais de saúde atendendo pacientes em uma das clínicas parceiras