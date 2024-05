Prefeitura de Mogi recebe doações para auxiliar moradores do Rio Grande do Sul

Todas as doações serão destinadas, primeiro, à Primeira Igreja Batista, que está envolvida com a campanha SOS RS

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul fizeram com que vários órgãos tenham se prontificado a ajudar as vítimas que estão sem moradia e sem produtos alimentares e de higiene. Com isso, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social, está mobilizada para auxiliar as pessoas que estão necessitando de doações.

Os interessados em ajudar, devem entregar os itens pedidos na sede do Fundo Social, que está no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura. Estão sendo recebidos alimentos não perecíveis, água mineral, papel higiênico, embalagens descartáveis, colchões, cobertores, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Dada a urgência da situação e a necessidade da rápida distribuição, o pedido é para que os itens já sejam entregues embalados e rotulados.

O Fundo Social lembra a todos que não está recebendo doações em dinheiro. Neste caso, a orientação é utilizar o canal direto aberto pelo governo do Rio Grande do Sul para doações. Aos interessados, basta realizar a transferência para o CNPJ 92.958.800/0001-38. A operação será remetida para a conta “SOS Rio Grande do Sul”, do banco Banrisul.

Tudo o que for arrecadado será primeiramente encaminhado à Primeira Igreja Batista em Mogi das Cruzes, que já está envolvida na campanha SOS RS. Em virtude do estado de calamidade, se articulou com a Polícia, a quem cabe o transporte das doações até o estado afetado.

A sede do Fundo Social fica situado na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, no Centro Cívico.

NÚMEROS DA TRAGÉDIA

Até a terça-feira (07/05), o número de desaparecidos aumentou para 131, tendo também uma quantidade maior de feridos, 362. As mortes seguem tendo alta, com 90 óbitos.

Ao todo, 204,3 mil pessoas estão fora de casa. Desse total, 48,2 mil se encontram em abrigos e 156 mil estão desalojados (pessoas que estão em casas de amigos ou parentes).

O Rio Grande do Sul possui 497 municípios. Destes, 397 relataram algum problema relacionado ao tempo, com 1,4 milhão de pessoas afetadas.

Sobre hospitais, até o momento, Estrela, Canoas e São Leopoldo receberam estrutura para hospitais de campanha com a finalidade de atender pessoas feridas e desabrigadas.

Créditos: Carlos Fabal/AFP

Mogi das Cruzes se prontifica a ajudar as vítimas do RS