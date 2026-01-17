



Recursos serão aplicados na construção da UBS Jardim São Pedro



A prefeita Mara Bertaiolli recebeu, na segunda-feira (12), o cheque no valor de R 6.793.115,19, referente à devolução de recursos do exercício de 2025 da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O valor será destinado para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim São Pedro, no distrito de César de Souza, a maior e primeira Porte III da cidade.

A entrega ocorreu durante reunião institucional na prefeitura e formalizou a destinação dos recursos para a implantação da unidade. A iniciativa reforça a cooperação entre os poderes Executivo e Legislativo, o que integra as ações de ampliação da rede municipal de Atenção Primária à Saúde.

Segundo a prefeita Mara Bertaiolli, essa devolução dos recursos possibilita os investimentos estruturantes em áreas estratégicas da administração municipal. “A aplicação desses valores na construção da UBS Jardim São Pedro contribui diretamente para a ampliação do acesso aos serviços de saúde e para o atendimento das demandas de um distrito em constante crescimento”, pontuou.

O vice-prefeito Téo Cusatis destacou que a parceria institucional irá permitir a execução de projetos com impacto direto na qualidade de vida da população:. “A atuação conjunta entre Executivo e Legislativo viabiliza investimentos planejados e alinhados às necessidades do município”.

Além dos recursos que foram devolvidos pela Câmara Municipal, a obra contará com R$3.307.000,00 provenientes do Novo PAC – Saúde, do Governo Federal. Mogi das Cruzes teve quatro projetos aprovados no programa, entre sete que foram apresentados, contando também com ambulância para o SAMU, telessaúde e aquisição de equipamentos.

Para a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, a nova UBS traz uma representação de um avanço na organização da rede de Atenção Primária. “A UBS Jardim São Pedro foi planejada para ampliar a capacidade de atendimento, reduzir a necessidade de encaminhamentos e garantir assistência qualificada à população local”, afirmou.

César de Souza possui população estimada em 60 mil habitantes em 2026 e registrou crescimento de 70,46% entre 2010 e 2022, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Seguindo a agenda institucional, realizada no auditório térreo da Prefeitura Municipal, a prefeita assinou a autorização para o início do processo licitatório para a construção da UBS Jardim São Pedro, etapa necessária para a contratação da empresa que é responsável pela execução da obra.

A UBS Jardim São Pedro será uma unidade com alta capacidade assistencial, com um projeto arquitetônico padronizado pelo Ministério da Saúde, o que priorizará acessibilidade, sustentabilidade e eficiência.

Localizada na avenida João XXIII, nº 3050, no antigo terreno da escola do SESI, a unidade irá contar com capacidade estimada de 63 mil procedimentos mensais e cerca de 5.700 atendimentos por mês, incluindo consultórios clínicos, ginecológicos, multiprofissionais e odontológicos, além de salas de imunização, coleta de exames, amamentação, atividades coletivas e serviços integrados.

A prefeita Mara Bertaiolli destaca a relevância da UBS de Porte III que será implantada em César de Souza





