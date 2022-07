Prefeitura de Mogi lança site com informações sobre os radares

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou uma página na internet com todas as informações sobre o funcionamento dos equipamentos de fiscalização eletrônica nas vias municipais. A população pode acessar o serviço no site da administração municipal ou diretamente pelo link pravoce.mogidascruzes.sp.gov.br/radares-em-mogi-das-cruzes .

As autuações a motoristas que desrespeitarem a sinalização viária voltaram a ser feitas nesta quarta-feira (27/07), nos 30 pontos que receberam a fiscalização eletrônica. Antes disso, entre os dias 20 e 26, foi feito um período de adaptação para os condutores, em que os aparelhos funcionaram sem multar.

“A transparência é uma diretriz da administração municipal e é importante que as pessoas tenham acesso fácil a todas as informações sobre o funcionamento dos equipamentos de fiscalização eletrônica. Com isso, é possível entender a importância deste serviço, que faz parte do trabalho para melhoria da segurança viária, para evitar acidentes e mortes no trânsito”, explicou o secretário municipal de Transparência e Comunicação, Severino Netto.

Na página, a população pode ter acesso à localização dos radares em um mapa e informações sobre o tipo de cada equipamento, a razão para definição do local de instalação e a velocidade máxima permitida para os casos em que é feito este tipo de controle. Além disso, os internautas também podem conhecer os outros serviços previstos no contrato de tecnologia para a mobilidade urbana, como painéis de alertas e mensagens para os motoristas, câmeras de monitoramento viário, tecnologia para o transporte coletivo e a central informatizada de trânsito.

O site também trará, com o decorrer do tempo de funcionamento dos equipamentos, informações transparentes sobre a arrecadação do município com as autuações.