Prefeitura de Mogi lança aplicativo de emergência para escolas

A Prefeitura de Mogi lançou nesta sexta (28) um aplicativo de emergência para as escolas da rede municipal de educação. O evento ocorreu na Central de Monitoramento de Mobilidade e Segurança, na Sede da Prefeitura.

De acordo com o secretário de Segurança, Toriel Sardinha, em cada unidade escolar haverá um profissional que será o ponto focal, com acesso ao aplicativo e responsável por fazer a comunicação de quaisquer sinistros à Central de Monitoramento. Na chamada será especificada se a ocorrência é para a polícia, para o SAMU ou para os Bombeiros, automaticamente um chat é aberto onde o profissional da Educação poderá dar mais detalhes ao Guarda Municipal que está na Central e este procederá os chamados mantendo sempre o contato com a escola, acalmando e orientando as ações até a chegada das equipes.

“Diante dos casos de violência nas escolas em outras cidades do Brasil, o prefeito e eu tivemos o cuidado de não só criar um protocolo teórico, mas medidas efetivas e práticas para que fossem aplicadas de forma eficiente e hoje estamos apresentando mais uma ferramenta para reforçar a segurança. Esse aplicativo vai facilitar e acelerar o atendimento das ocorrências dando prioridade aos atendimentos das escolas”, explanou o secretário.

Em sua fala o prefeito Caio Cunha enfatizou que embora, pela coincidência das entregas, esse tipo de investimento pareça reativo, eles já estavam planejados e vinham sendo preparados desde o ano passado pela Secretaria de Segurança para ofertar a população mogiana. “Tanto a instalação dos totens, o monitoramento da cidade e outras tecnologias, ou seja, o uso da inteligência aplicada à Segurança Pública já estava nos planos da nossa gestão. Optamos por agir com responsabilidade e razão para não alardear ainda mais a comunidade escolar já fragilizada, utilizando a análise dos dados para dar suporte às decisões”, concluiu.

O evento contou com a presença do presidente da Casa de Leis, vereador Marcos Furlan (PODE), do presidente da Comissão Permanente de Transporte e Segurança Pública, Policial Maurino (PODE), Maurinho do Despachante (PSDB), Edson Santos (PSD), Osvaldo Silva(REP), Carlos Lucareski (PV), Mauro Yokoyama (PL) e da vereadora Malu Fernandes (SD).

Também estiveram no evento a vice-prefeita Priscila Yamagami, a secretária de Educação Patrícia Helen, o secrertário de Planejamento e Gestão Estratégica Lucas Porto, o comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar coronel PM Manoel Ferreira Neto e o delegado seccional Mucio Mattos de Alvarenga.