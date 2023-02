Prefeitura de Mogi das Cruzes revitaliza prédio-sede

A revitalização do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes ganhou um colorido especial. No mural de mais de 15 metros de altura e 20 de largura, uma criança circula pelas maravilhas da Cidade, passeando livremente pela agricultura, cultura, esporte e paisagens naturais. Um contraste do grafite com a paisagem ao fundo da Serra do Itapeti.

Assinado pelo artista plástico mogiano Bozer, a arte do mural é um presente para a cidade, que ainda presta homenagem aos imigrantes japoneses e ao circuito religioso, representado pela Catedral de Sant’Anna.

Tudo pela ótica de uma criança, inspirado no menino Lourenço, de 10 anos, mogianinho que segura nas mãos um símbolo da sorte – um Daruma (um dos amuletos mais antigos do Japão), representando o foco e a perseverança daqueles que nasceram na cidade e aqueles escolheram Mogi das Cruzes para viver.

O grafite assinado por Bozer é uma doação formalizada via edital, sem custos para a Administração, e a conclusão desta etapa da revitalização do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes prevê também outra pintura, na face oposta, esta assinada pelo artista plástico mogiano None, conhecido pelo boneco amarelo que leva o nome dele e por inspirar a população com frases motivacionais.