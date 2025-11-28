Prefeitura de Mogi das Cruzes anuncia o novo Parque Náutico Mogiano

Terreno de 18 mil m² será transformado em parque público

A prefeita Mara Bertaiolli anunciou na segunda-feira (24) a criação do Parque Náutico Mogiano, novo espaço público de lazer que será implantado em um terreno de 18 mil metros quadrados que pertencia ao Clube Náutico Mogiano, no Mogilar. A área foi desapropriada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes após ir a leilão e estar prestes a ser adquirida por uma empresa do setor imobiliário.

Durante vistoria ao local, Mara destacou a importância de preservar a história esportiva e cultural da cidade, garantindo que o espaço siga destinado ao uso da população. Segundo ela, ao tomar conhecimento do leilão, a Procuradoria Jurídica identificou que o lote seria vendido para uma incorporadora, o que descaracterizaria a função original do clube. “Não podemos aceitar que um espaço que, historicamente, foi destinado para o esporte e lazer da nossa cidade, perdesse sua função original e, mais do que isso, que a população perdesse esse incrível espaço de lazer”, afirmou. “Por isso, a Prefeitura atuou de forma firme para garantir que essa área fosse revertida aos mogianos, de forma definitiva.”

A área total do Clube Náutico Mogiano tem mais de 50 mil metros quadrados, divididos em vários lotes. O lote de 18 mil metros quadrados — localizado nos fundos do clube, atrás do ginásio, e que inclui um campo de futebol e quadras — foi leiloado para sanar dívidas trabalhistas e com o Governo Federal. As estruturas do ginásio, salão social e piscinas permanecem sob propriedade do clube.

Para assegurar o uso adequado do espaço, a administração municipal publicou o decreto nº 23.739, de 4 de agosto de 2025, que trata da desapropriação do terreno. Após acordo com a empresa que havia arrematado o lote, a Prefeitura adquiriu oficialmente a área por R$ 3 milhões. O entendimento foi homologado pela 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes no dia 12 de novembro.

Com a conclusão da desapropriação, a Prefeitura passa a ser a proprietária oficial do espaço e iniciará a elaboração do projeto do Parque Náutico Mogiano. “Publicamos o decreto municipal de desapropriação da área, adquirimos o espaço e agora este terreno de 18 mil metros quadrados será transformado em um grande parque para a cidade e para a família mogiana”, afirmou Mara, acompanhada do procurador-geral do município, Filipe Hermanson.

O terreno está localizado em área nobre da cidade e sempre foi voltado à prática esportiva e de lazer, mas corria risco de ser convertido em empreendimentos imobiliários. “Era inviável e impossível deixar esta área verde, ao lado do Centro da cidade, ser transformada em prédios ou condomínios. Nossa intenção é preservar o meio ambiente, a história da cidade e devolver este espaço para os mogianos”, disse a prefeita.

A vistoria contou ainda com a participação dos vereadores Marcos Furlan, Milton Lins – o Bigêmeos, Priscila Yamagami, Edson Santos e Osvaldo Silva, além de representantes da diretoria do Clube Náutico Mogiano.

A prefeita Mara Bertaiolli vistoria a área do futuro Parque Náutico Mogiano ao lado dos vereadores municipais e da equipe da administração