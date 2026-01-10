Prefeitura de Mogi das Cruzes anuncia mudanças na Secretaria de Educação

Reestruturação administrativa resulta na saída da secretária Darly Aparecida de Carvalho e no desligamento de secretárias adjuntas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informa que, nesta quarta-feira (07/01), a secretária municipal de Educação, Darly Aparecida de Carvalho, deixou o cargo, após um ano de muito trabalho e dedicação à gestão municipal. A saída da secretária faz parte de uma reestruturação na Pasta promovida pela administração municipal.

Na segunda-feira (05/01), as secretárias adjuntas Maria Aparecida Cervan, da Secretaria Municipal de Educação, e Mariana Fraga, da Secretaria Municipal de Agricultura e Segurança Alimentar, solicitaram desligamento de seus cargos por motivos pessoais.

A Administração Municipal agradece às servidoras pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado durante o período em que estiveram à frente das funções.

Os nomes dos substitutos serão anunciados oportunamente.