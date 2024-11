Prefeitura de Guararema cancela “Guararema Cidade Natal” para focar em projetos prioritários

A Prefeitura de Guararema anunciou que, neste ano, o tradicional evento “Guararema Cidade Natal” não será realizado. A decisão foi motivada pela necessidade de direcionar o investimento para ações prioritárias em andamento no município. Entre essas iniciativas, está a destinação de mais de R$ 5 milhões para a Santa Casa de Misericórdia de Guararema, que receberá o montante entre os meses de outubro e dezembro para custeio de serviços médicos, por meio de um contrato de subvenção.

Os recursos originalmente planejados para a infraestrutura do evento, como iluminação, enfeites, suporte em limpeza, trânsito e segurança, serão agora destinados a projetos essenciais. Dentre estes projetos, destaca-se a construção do Hospital Municipal, que inclui uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e já conta com 30% das obras concluídas. A prefeitura também investe na construção de três novas escolas nos bairros Morro Branco, Nogueira e Vale dos Eucaliptos, além do prédio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Guararema.

Além das escolas e do hospital, outras melhorias na infraestrutura do município incluem a reforma do Teatro Municipal, a construção de dois ginásios poliesportivos nos bairros Parateí/Galeto e Nogueira, e o desenvolvimento de um Centro de Eventos, Convenções e Exposições. Tais obras, segundo a administração municipal, são essenciais para o bem-estar e qualidade de vida dos moradores e visam atender a uma crescente demanda por serviços públicos.

Neste ano, a prefeitura já entregou a revitalização completa de três unidades de saúde, com novos equipamentos e infraestrutura moderna. Também foram inaugurados o novo viário Nogueira x Centro, com um complexo esportivo que inclui quadras de areia, uma quadra de tênis, playground, ciclovia e espaço para pets, além de um espaço multiuso no bairro Parateí para atividades esportivas e culturais. No setor de mobilidade, duas novas ciclovias ligam os bairros Ipiranga e Morro Branco.

A administração municipal reforçou seu compromisso com os munícipes e comerciantes, assegurando que o foco permanece no cuidado e bem-estar da população. O cancelamento do “Guararema Cidade Natal” foi apresentado como uma medida responsável, que possibilita a continuidade de investimentos em projetos estratégicos e promove o desenvolvimento sustentável de Guararema.

Prefeitura redireciona investimentos do tradicional evento “Guararema Cidade Natal” para saúde, educação e infraestrutura urbana