Prefeitura abre inscrições de Processo Seletivo para contratação de 40 professores

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, abriu nesta segunda-feira (01/04) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de 40 professores de Educação Básica I, sendo 38 vagas para ampla concorrência e duas para deficientes. Também será feito um Cadastro de Reserva. A jornada de trabalho é de 25 horas e o salário de R$ 4.254,33.

As inscrições serão feitas por meio de uma ficha de inscrição online, disponível no link https://forms.gle/PNHqfaYCqxrGLjgY9

Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de abril. Não há taxa de inscrição. O pré-requisito para a inscrição é a Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior (modalidade específica ofertada pelo MEC que habilita a lecionar).

No formulário, também poderão ser inseridos outros títulos que o candidato tiver. Os documentos deverão ser digitalizados em formato PDF, preferencialmente colorido e legível. Mais informações sobre o processo estão no edital, que está disponível no https://wwwtrans.mogidascruzes.sp.gov.br/docs/2894ada147903a2198e8ae41e27c83dd.pdf

Os selecionados irão ministrar aulas em turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Educação de Jovens e Adultos – Ciclo I e Educação Especial nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes para atender à necessidade em caráter emergencial e temporário, já que a lista do concurso que estava em vigor já foi zerada.

O contrato terá duração de seis meses, prorrogáveis por mais seis em regime jurídico especial. O resultado do PSS será divulgado por meio do Portal da Transparência da Prefeitura de Mogi das Cruzes [https://wwwtrans.mogidascruzes.sp.gov.br/concursos-publicos]