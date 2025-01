Prefeito de Suzano anuncia avanços para implantação do Complexo Viário do Alto Tietê na cidade

Obra inclui alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel e terá início no primeiro semestre com apoio do governador Tarcísio de Freitas e lideranças estaduais

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou na segunda-feira (20), durante o feriado de São Sebastião, importantes avanços nas tratativas para a implantação do Complexo Viário do Alto Tietê, que contempla a construção da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Em reunião com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, foram discutidos detalhes do projeto que promete transformar a mobilidade na região.

As obras, viabilizadas com o orçamento estadual deste ano, contam com o apoio direto do governador Tarcísio de Freitas, do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, e do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Segundo o cronograma, a execução terá início no primeiro semestre, consolidando uma infraestrutura que beneficiará Suzano e as cidades vizinhas.

“Essa alça e o complexo como um todo significam mais mobilidade, oportunidades e desenvolvimento para Suzano e toda a região. É um projeto que vai transformar a vida das pessoas, permitindo maior integração entre as cidades e impulsionando nosso crescimento econômico. Agradeço ao governador Tarcísio, ao deputado André do Prado, ao nosso ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e a todas as lideranças envolvidas por viabilizarem este importante investimento”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

Além de Pedro Ishi e Rafael Benini, o encontro contou com a participação dos secretários municipais Elvis Vieira (Planejamento Urbano), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Paulo Pavione (Comunicação Pública), além de representantes da Logit, da SPMar e da Companhia Paulista de Parcerias (CPP). Entre eles estiveram os consultores de tráfego da Logit, empresa de consultoria da SPMar, Gabriel Souza e Augusto Ghilard; o diretor de assuntos administrativos da CPP, Augusto Almudin; a diretora Econômico-Financeira da CPP, Raquel França Carneiro; o diretor presidente da SPMar, Almir Bittencourt; o gerente de engenharia SPMar, Roberto Segalla; e o diretor de engenharia da Canhedo Beppu, prestadora de serviço da SPMar, Humberto Matsushita.

O prefeito ainda reforçou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade e destacou a importância das obras para o bem-estar das famílias suzanenses. “Nossa gestão manterá Suzano no rumo do progresso e do cuidado com a nossa população”, finalizou.