Prefeito assina ordem de serviço para a reforma da Vila Dignidade

O prefeito Caio Cunha esteve na Vila Dignidade na manhã desta quinta-feira (20/10), para assinar a ordem de serviço que autoriza o início dos trabalhos de reforma do equipamento. O espaço passará pela primeira grande reforma desde que foi entregue, em setembro de 2015 e todas as 22 casas do local passarão por obras de melhoria, com destaque para a troca de pisos e revestimentos, pintura interna e externa e demais reparos necessários.

“Fizemos questão de estar aqui pelo que esse espaço representa para Mogi das Cruzes. Esta será uma reforma simples, mas que trará mais dignidade para a Vila Dignidade. Temos como princípio que as Secretarias têm de estar cada vez mais integradas, para que possam ser trazidas para cá também novas ações de cultura e esporte, por exemplo”, destacou o prefeito, durante a cerimônia, realizada no salão de festas do local.

As reformas serão feitas com recursos de R$ 414.348,24, proveniente da ata de registro de preço nº 003/2022, por meio da empresa Dekton Engenharia e Construção Ltda. Os trabalhos se fazem necessários pois, com o tempo, as unidades habitacionais começaram a apresentar avarias, principalmente com o deslocamento dos pisos e revestimentos, além de desgastes na pintura. A previsão é que as obras se estendam por até seis meses.

A secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes, falou sobre a importância da reforma e agradeceu a todos que contribuíram para que ela se tornasse realidade. “Já estávamos fazendo pequenos reparos, porém conseguimos esse investimento maior, que vai nos possibilitar reformar todas as casas. Agradeço à Secretaria de Infraestrutura Urbana, que não mediu esforços para nos ajudar e a todos que contribuíram”, destacou, lembrando que a população como um todo passa por um processo de envelhecimento, portanto é cada vez mais urgente a necessidade de viabilizar projetos que visam o envelhecimento saudável.

A coordenadora municipal do Idoso, Vera Lúcia de Freitas, enfatizou que a reforma da Vila Dignidade se equipara à realização de um sonho e direcionou seu discurso aos 21 idosos atualmente residentes. “Estou muito feliz porque essa foi uma luta nossa. Nós temos muito carinho e preocupação com vocês. Essa obra que vai acontecer é um sonho nosso. Vocês merecem”, pontuou.

A coordenadora da Vila Dignidade, Camilla Cristina Taceli, lembrou que existem 18 equipamentos nos mesmos moldes em todo o Estado de São Paulo e que sua meta é transformar a de Mogi das Cruzes em uma referência para todos. Lembrou ainda que a Vila Dignidade foi recentemente reconhecida pela Fundación Pilares, organização social espanhola, como um exemplo de boas práticas públicas para o envelhecimento saudável.

“Tão importante quanto construir é reformar. Mogi quer ser uma referência para o Brasil e já estamos caminhando nesse sentido, quando fomos escolhidos para a redação do artigo Morar 60 Mais (Morar 60 Mais – Revolucionando a Moradia em Face da Longevidade)”, pontuou.

Vila Dignidade

A Vila Dignidade é um equipamento público de execução direta, que oferta proteção especial (moradia assistida) para idosos em situação de vulnerabilidade social e/ou com seus direitos violados, que têm autonomia para viverem sozinhos, porém não possuem ou têm vínculos familiares fragilizados. O espaço conta com 22 residências, mais áreas comuns, como jardim, horta e salão de festas. Atualmente, há 21 idosos residentes.

Em agosto, a Vila Dignidade foi reconhecida pela Fundación Pilares, uma organização social da Espanha, como exemplo de boas práticas em serviços públicos. O condomínio para idosos da cidade foi inserido no catálogo “Red de Buenas Prácticas” (Rede de Boas Práticas), desenvolvido pela Fundación Pilares, pelo projeto de mesmo nome, que visa a criação de uma rede de divulgação de boas práticas para aumentar a qualidade de vida das pessoas em situação de fragilidade, deficiência ou dependência.

A Vila Dignidade também está concorrendo ao prêmio promovido pela Fundación Pilares, com o intuito de reconhecer boas práticas. Ela concorre com 82 projetos do mundo inteiro, sendo 14 do Brasil. A votação popular foi encerrada nesta quarta-feira e o município aguarda a divulgação do resultado final.