Prefeita Mara Bertaiolli autoriza reforma e reabertura da UNICAFISIO Braz Cubas

Nova estrutura terá capacidade para três mil atendimentos mensais.

A prefeita Mara Bertaiolli assinou, na sexta-feira (8), a autorização para a abertura do processo licitatório que permitirá a reforma e reabertura da UNICAFISIO Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. O equipamento, especializado em fisioterapia e reabilitação, está desativado há quase dois anos, o que obrigava idosos e pacientes a se deslocarem até a unidade no bairro do Rodeio.

Localizada na rua Francisco Afonso de Melo, ao lado do Hospital Municipal, a unidade será modernizada e ampliada. A previsão é de que as obras durem cerca de seis meses, com investimento estimado em R$ 2,4 milhões. Após a reforma, a capacidade será de aproximadamente três mil atendimentos por mês.

“Este é um compromisso nosso com a população – a nossa prioridade é as pessoas. Estamos trazendo de volta um serviço essencial, mais perto de quem precisa, com estrutura moderna e cuidado humanizado”, afirmou Mara.

O vice-prefeito Téo Cusatis destacou a importância da reabertura. “Mais do que retomar uma unidade, que não deveria ter sido fechada, estamos reestruturando um equipamento de saúde que devolve qualidade de vida à população”, disse.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, reforçou o objetivo. “Queremos que os pacientes possam retomar seus tratamentos com conforto, acolhimento e segurança. A nova UNICAFISIO será referência no cuidado integral, especialmente para os idosos”, afirmou.

A cerimônia contou ainda com a presença de vereadores, secretários municipais, profissionais de saúde e moradores. Entre eles, Aparecida Pinto, ex-paciente da unidade, conta que precisou interromper o tratamento quando a UNICAFISIO foi fechada no distrito e os atendimentos passaram a ser realizados no Rodeio. “Ir até lá era muito difícil para mim. Agora, com a reabertura aqui perto de casa, poderei voltar a cuidar da minha saúde como antes”, disse. O marido dela, José Pinto, também expressou otimismo: “A gente se sente ouvido. A reabertura da unidade significa esperança e a chance de voltar a ter uma vida melhor”.

A reforma prevê a implantação da Academia da Terceira Idade, revitalização completa da piscina terapêutica, salas exclusivas para pilates e oficinas de alfabetização, música e artesanato para idosos. Também serão feitos novos telhados e melhorias estruturais.

Também estiveram presentes no evento o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira de Macedo (Farofa), os vereadores Johnross Jones, Priscila Yamagami, Rodrigo Romão, Juliano Botelho, Edson Santos, Milton Lins (Bi Gêmeos), Antonio José da Silva Neto (Tonhão), Felipe Lintz, Osvaldo Silva e Eduardo Ota.

