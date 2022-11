Por causa do jogo, repartições municipais atenderão até meio-dia na 2ª feira

Nesta segunda-feira (28/11), as repartições públicas municipais funcionarão até as 12h, devido ao jogo Brasil x Suíça, com início às 13h. A alteração do horário de expediente, em caráter excepcional para os dias dos jogos do Brasil, foi estabelecida pelo decreto 21.340, de 9 de novembro de 2022.

Nesta primeira fase do torneio, o atendimento ao público será conforme abaixo, seguindo os dias e horários das partidas:

Brasil x Suíça

28 de novembro de 2022 (segunda-feira), jogo às 13h: expediente das 8h às 12h, sem intervalo para almoço/refeição

Brasil x Camarões

2 de dezembro de 2022 (sexta-feira), jogo às 16h: expediente das 8h às 15h

Para as demais fases da competição, os jogos e as respectivas suspensões do expediente dependerão da classificação da seleção brasileira para as oitavas de final.

Serviços essenciais

Os serviços essenciais (unidades de pronto atendimento na saúde, Cure 192/ Samu, Guarda Municipal, Defesa Civil e coleta de lixo, por exemplo) seguem normalmente nos dias de jogo do Brasil, mesmo quando não houver expediente administrativo.

Escolas

Quanto às escolas municipais e unidades subvencionadas, o atendimento nesta segunda (28) será feito normalmente pela manhã e à tarde não haverá expediente na modalidade presencial. A escola encaminhará atividades remotas para os estudantes. Para as creches, a saída será às 11h30.

No dia 2 de dezembro, data do jogo Brasil x Camarões, às 16h, as escolas funcionarão até as 15h. No período da manhã, o atendimento será normal e à tarde os estudantes entrarão no horário normal, com saída às 14h45.

Também no dia 2, nas creches municipais e subvencionadas as crianças farão a entrada normalmente e sairão às 14h30.

Parques

Os parques municipais (Centenário, Leon Feffer e da Cidade) também serão fechados mais cedo nos dias de jogo da seleção brasileira, sempre uma hora antes do início das partidas.