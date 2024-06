Polo Digital recebe última atividade em Cezar de Souza e novo espaço será aberto em junho

Programação está dedicada à preservação e à educação ambiental

No mês de maio, depois de sete anos no mesmo endereço, o Polo Digital de Mogi das Cruzes encerrou as atividades no distrito de César de Souza. O equipamento será transferido para a área central no próximo mês e terá o espaço ampliado dentro do Pipa HUB.

Com a presença de autoridades municipais, representantes de entidades do setor de inovação e tecnologia e integrantes de empresas e startups, foi feito o ato simbólico de “Apagar das Luzes do Polo Digital em César”.

O Polo Digital foi fundando em 2017 e sempre foi considerado um equipamento importante para o desenvolvimento da cidade, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli. “Muitas startups cresceram e se desenvolveram, com produtos que foram aproveitados pelo mercado ou alternativas que foram revisitadas e ofertadas em outras condições, sempre com o apoio fundamental dos servidores municipais e de todos os mentores que passaram pelo Polo. Fico feliz porque vejo, de fato, o desenvolvimento econômico e sustentável de nossa cidade com os resultados obtidos em diversos setores, dentre eles o da inovação e tecnologia,” disse Bastianelli.

Para o prefeito Caio Cunha,“o espaço foi importante, mas insuficiente para desenvolver todas as atividades necessárias. “Mogi continua seguindo o caminho da inovação e tecnologia com a transferência do Polo Digital daqui para o novo Pipa HUB, ampliando o potencial de nossa cidade”, finaliza o prefeito.

Com esse encerramento, agora em junho será aberto o Pipa HUB, que é um espaço de acolhimento, apoio e atendimento aos empreendedores, estudantes, empresários, startups e toda população. Em um mesmo local, vários serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação serão oferecidos, como a Sala do Empreendedor, Banco do Povo, Mogi Conecta Empregos, Polo Digital, dentre outros. Localizado em um endereço privilegiado na cidade, na Rua Francisco Franco, 133, o Pipa HUB ficará perto da estação Mogi das Cruzes da CPTM e do Terminal Central de Ônibus.



Polo Digital

O Polo Digital é um espaço usado para trabalhar, com cowork gratuito. Também pode ser usado pelas startups que podem usar as mentorias e as capacitações dedicadas no ciclo de incubação Frutificar. Além disso, o espaço é todo preparado para atender o empreendedor que pode frequentar os eventos na Arena ou utilizar a sala multimídia. Muitos conteúdos podem ser consumidos no Polo Blog, Polo Cast e Polo Talk. O espaço Maker também está à disposição para prototipação dos produtos e validação das ideias.

Um local como o Polo Digital é o Porto Seguro do empreendedor, um espaço de inspiração para estudantes e a base para quem quer tirar sua ideia inovadora do papel e transformá-la em um startup. A importância deste espaço como política pública é essencial para o desenvolvimento da cidade, ainda mais quando se fala em tecnologia e inovação que são indispensáveis para toda e qualquer tipo de empresa.





