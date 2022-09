Policlínica UMC realiza 20ª Feira de Saúde

Nos dias 24 e 25 de setembro, das 8h às 17h, a Policlínica UMC realizará a 20ª Feira de Saúde. O evento gratuito contará com atendimentos em diversas áreas da saúde, como clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, nutrição, ortopedia, medicina esportiva e muito mais.

Senhas serão distribuídas a partir das 8h da manhã nos dois dias de atendimento. É importante ressaltar que as vagas são limitadas. Os interessados devem ter em mãos documentos pessoais, exames clínicos recentes e, caso exista necessidade, receitas médicas. Caso o paciente já tenha algum diagnóstico, é importante levar os laudos para realizar o atendimento.



Policlínica UMC

O curso de Medicina da UMC aposta na prática para formar bons profissionais para o mercado de trabalho, e através da Policlínica, oferece serviços importantes à comunidade. Em 2021, a Policlínica UMC realizou mais de 25,2 mil atendimentos à população, um crescimento de 34,23% em relação a 2020.

No local, estão localizados os serviços da Clínica de Psicologia, que oferece atendimento ao paciente mantendo tratamentos personalizados; Clínica de Fisioterapia, dotada de equipamentos de última geração; Clínica de Nutrição com acompanhamento nutricional aos pacientes; e a Clínica de Dermatologia, com múltiplos ambulatórios de especialidades médicas.

Segundo o coordenador da Policlínica, Melquiades Machado Portela, os atendimentos à população reforçam a função social da Universidade. “Até mesmo durante o enfrentamento da pandemia, nós conseguimos cumprir a missão que a instituição tem com a área da saúde“, ressalta.