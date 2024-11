Policlínica da UMC realiza atendimento gratuito para câncer de pele

A ação acontece no dia 7 de dezembro e os atendimentos serão realizados conforme ordem de chegada

A Policlínica da UMC, realiza no dia 7 de dezembro, das 9h às 15h, um mutirão de atendimento gratuito à população para diagnóstico preventivo e curativo do câncer de pele. A ação faz parte da Campanha Dezembro Laranja, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que visa realizar intervenções que possam evitar o agravamento da doença, salvando vidas e aumentando a conscientização sobre os cuidados com a pele.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer da pele é o mais comum entre os brasileiros, representando 33% de todos os diagnósticos da doença. Ele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele e pode ser subdividido em diferentes tipos como: Carcinoma basocelular (CBC), Carcinoma espinocelular (CEC) e Melanoma.

No dia do atendimento, médicos dermatologistas da Policlínica – UMC farão o rastreamento corporal da população presente para identificação precoce do câncer de pele e fornecerão as orientações necessárias, para prevenir o surgimento ou para tratar algum possível caso de câncer.

Segundo o doutor André César Pessanha, professor de Cirurgia Dermatológica da Policlínica – UMC, destaca que é importante ficar alerta aos primeiros sinais, pois o câncer de pele não doi e não coça, geralmente é uma lesão que aparece, mas não cicatriza, ou uma pinta que nasce com formato irregular ou com várias cores. Quando o paciente notar esses sinais, ele deve procurar o mais rápido possível um serviço médico.

“O primeiro passo para a prevenção do câncer de pele é evitar o sol excessivo entre às 10h e 15h. O ideal é procurar ambientes com sombras, e se caso for à praia ou caminhar, fazer o uso de boné, roupa de proteção ultravioleta, e não esquecer de aplicar protetor solar a cada duas horas”, explica o professor.

“O tratamento precoce do câncer de pele contribui para salvar vidas. O serviço realizado na Policlínica é de excelência e, portanto, uma referência na região, pois muitas pessoas não têm acesso aos serviços particulares de dermatologia. Prevenir essa doença é muito importante, pois os custos com internação e medicamentos são altos. Além disso, oferecemos um tratamento multidisciplinar que inclui também apoio psicoterapêutico, na própria Policlínica, oferecendo todo suporte de que necessita o paciente”, informa o doutor Melquiades Machado Portela, coordenador da Policlínica Médica UMC.

Para ser atendido, basta comparecer na data e no local informados, com documentos pessoais e cartão do SUS. Os atendimentos serão realizados conforme ordem de chegada.