Polêmica as vésperas da Copa!

Qatar tenta subornar jogadores do Equador por derrota na estreia da Copa, diz jornalista

Segundo Amjad Taha, membros da seleção anfitriã teriam oferecido valor milionário para vencer a estreia por 1 a 0, com gol no segundo tempo

Os donos da casa enfrentam a seleção do Equador na estreia

Um escândalo começa a se desenhar às vésperas do primeiro jogo da Copa do Mundo. Segundo informações do jornalista Amjad Taha, membros do Qatar teriam tentado subornar jogadores do Equador a perderem a estreia do Mundial. O fato teria sido confirmado por cinco fontes qataris e equatorianas.

Ao todo, seriam oito atletas de ‘La Tri’ abordados por membros do país-sede, que teriam oferecido, ao todo, 7,4 milhões de dólares (quase R$ 40 milhões, pela cotação atual) para que a seleção sul-americana perca pelo placar de 1 a 0, com gol marcado no segundo tempo. Isso beneficiaria apostas esportivas ao redor do mundo.

Qatar e Equador vão se enfrentar neste domingo (20), a partir das 13h (de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Doha.