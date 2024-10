Fique Sabendo | Edição 1361

… que, em comemoração aos seus nove anos de atividades, a Bella Festas e Artigos Descartáveis inicia uma ação promocional que vai sortear vários artigos da loja. Entre no site da empresa, siga os passos e boa sorte!

… que no dia 19, às 15h, na Associação Pró-Divino, será realizado o 3º Bingo Festa do Divino, com a Coroa do Divino, chá, bingo e o lançamento do logotipo oficial da Festa do Divino Espírito Santo 2025.

… que a Agência 2P de Marketing Estratégico amplia seus limites com sua mais nova cliente, a médica dermatologista Márcia Mariotoni, que tem consultório na avenida Brigadeiro Faria Lima, Capital.

… que o ateliê Raphaela Camacho, especializado em locação de fantasias, vestidos de noivas e trajes sociais femininos e masculinos, incluindo smokings para festas, firmou parceria com Thales Talarico para a terceira edição do The Red Carpet .