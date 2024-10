On Business | Edição 1361

Os pastores Vilma e Gilberto de Paula, pais do nosso patrocinador Wesley de Paula, celebraram suas Bodas de Ouro no dia 5 com celebração religiosa no templo da Assembleia de Deus Madureira, seguido de jantar no Clube de Campo. Parabéns pela comunhão de felicidade nestes 50 anos de casamento deste querido casal



Os sócios Rubens Hoeck e José Maria da Paz inauguraram em Mogi, no dia 15, o delivery Sabores do Nonno. No cardápio, muita variedade em massas bem tradicionais da culinária italiana, como nhoque recheado, conchiglione, sofioli, rondelli, canelone e lasanhas, além de molhos e linha vegetariana. Peça pelo Whatsapp: 4858-2595