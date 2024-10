“Em Evidência”, com Natália Ivanhes

Natália Ivanhes | Médica veterinária

Planejadora e determinada, Natália Ferreira Ivanhes, 33, é médica veterinária na clínica Vetclin Saúde Animal. Sua meta a médio prazo é ampliar o atendimento e a estrutura do seu negócio, sempre primando a qualidade dos serviços. Nasceu em Mogi e cresceu no bairro do Mogilar. Da infância, lembra com carinho a viagem com a família para Serra Negra-SP, em que ficaram hospedados no Hotel Vale do Sol. Formou-se em Veterinária pela Anhembi Morumbi, em 2014, e quatro anos depois, fez pós-graduação em Dermatologia Veterinária pela Equalis. “Desde criança, tinha sonho de ser veterinária. Sempre tive muito amor e carinho pelos animais”, comenta. Natália finalizou o terceiro Ensino Médio e já ingressou na faculdade. Seu cão labrador sempre apresentou problemas dermatológicos e foi esta a motivação para cursar a sua pós-graduação. “Resolvi cursar uma pós-graduação na área de dermatologia e foi nela que me encontrei”, conclui. Atualmente, é nesta área que realiza os atendimentos.

Seu primeiro emprego aos 23 anos já foi como veterinária em uma clínica em César de Souza. Lá, conheceu sua sócia e fundaram a Vetclin Saúde Animal, em funcionamento no Mogilar desde setembro de 2016. Naty mora no distrito de César de Souza, é casada com Gabriel e é mãe de Mateus, 5. “Nos finais de semana, sempre planejamos algo a três para aproveitar o tempo que, na correria do dia a dia, não é possível. O nosso destino preferido é a praia”, ressalta. Não tem o hábito de cozinhar, mas seu prato preferido é Parmegiana de Carne, especialmente se for preparada pelo seu pai. Sagitariana, considera-se leal, parceira e amiga, chegando a colocar as pessoas que gosta a frente de suas vontades. Pratica natação e procura sempre cultivar as amizades. Seu estilo é básico, com roupas confortáveis, camisetas e jeans – esse não pode faltar em seu armário. Sua cor é o verde e o perfume é Fantasy Britney Spears. Sua leitura é mais voltada à sua área de atuação, mas conta que gostou muito de ler Marley e Eu, de John Grogan, e destaca o filma Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças, com Jim Carrey e Kate Winslet. Das viagens, cita San Diego como a cidade que mais gostou de conhecer quando esteve nos Estados Unidos. E, no Brasil, destaca os pontos turísticos do Rio de Janeiro-RJ. Seu sonho de consumo é uma casa com quintal grande para ter muitos cachorros da raça Beagle e seu projeto é ingressar em uma nova pós-graduação, agora voltada para a medicina felina. Espírita, filha de Ana Maria, 62, e Francisco Ivanhes, 64, aprendeu com eles que é necessário entender o valor do trabalho, da família e dos bons costumes. Ela enfatiza ainda que, às vezes, nos decepcionamos com pessoas próximas, mas que, por mais que a vida tenha momentos desafiadores, não devemos desistir dos nossos sonhos. Sua frase é um verso da música Tempos Modernos, de Lulu Santos: “Eu vejo a vida melhor no futuro”.