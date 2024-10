“Sacola do Bem” do Mogi Shopping recebe doações em outubro

Projeto social visa transformar vidas

O projeto social “Sacola do Bem”, do Mogi Shopping, está arrecadando doações de leite em pó e suplemento alimentar durante o mês de outubro. As doações beneficiarão duas entidades: a Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” e a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca).

A estrutura da “Sacola do Bem”, em formato de uma grande sacola, está localizada no corredor próximo à loja Hering. Além de leite em pó e suplemento alimentar, a campanha também aceita roupas e calçados.

Desde sua criação em 2014, a “Sacola do Bem” já arrecadou 40.522 itens. Somente de janeiro a setembro de 2024, foram recebidas 13.070 doações, que foram encaminhadas para diversas instituições parceiras, como o Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan) e o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC).

A Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”, localizada em Mogi das Cruzes, oferece apoio material e emocional a pacientes carentes, além de atuar na conscientização sobre a prevenção do câncer. Já a Tucca, em parceria com o Santa Marcelina Saúde, foca em aumentar as taxas de cura e melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer.

