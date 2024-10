Vagas para o comércio são divulgadas no “Suzano Mais Emprego”

Número representa quase 20% das 815 oportunidades disponibilizadas e são destinadas para vendedor, atendente, consultor, estoquista, balconista, caixa, fiscal e promotor de vendas

Levantamento atualizado do projeto “Suzano Mais Emprego” revela que quase 20% das vagas divulgadas são destinadas para quem atua no comércio. A lista aponta que 158 das 815 oportunidades disponibilizadas pelas empresas parceiras da iniciativa são destinadas a esse segmento, sendo 81 para vendedor externo, 20 para caixa de loja, 13 para vendedor interno, 12 para promotor de vendas, oito para estoquista, seis para balconista (sendo duas específicas para açougue) e cinco para atendente balconista e consultor de vendas.

No setor de serviços, a função de operador de telemarketing é a que mais oferece postos de trabalho, com 180 oportunidades. Outras funções relacionadas a esse campo trazem um número significativo de oportunidades, como é o caso do cargo de corretor de imóveis, com 50 vagas. Já no setor industrial, o ofício com maior quantidade de postos é o de auxiliar de produção, com 109 oportunidades. A tabela do “Suzano Mais Emprego” ainda traz sete vagas para Jovem Aprendiz e outras três de estágio, sendo uma para quem cursa ensino médio, uma para quem está se especializando na área de Recursos Humanos e outra para quem está cursando a faculdade de Engenharia Civil.

Vale destacar que também constam na plataforma os postos de trabalho voltados às pessoas com deficiência. Seguem sendo disponibilizadas 20 vagas exclusivas à função de operador de telemarketing. Os candidatos precisarão apresentar laudo médico comprobatório, assim como todos os outros documentos pessoais, no caso de interesse da empresa.

Os interessados podem se inscrever pelo site (suzanomaisemprego.com.br), onde constam as exigências para todas as vagas abertas, incluindo o nível de escolaridade e a experiência necessária. Para o suporte presencial, basta comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta, região norte.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a iniciativa reforça a empregabilidade na cidade ao passo que oferece novas oportunidades aos suzanenses. “Temos disponibilizado vagas para setores do comércio, serviços e também no ramo industrial. Buscamos dialogar com as empresas locais para que possamos manter atualizada a lista de necessidades do mercado de trabalho. Assim, damos mais condições para que os munícipes busquem o primeiro emprego ou uma recolocação profissional”, afirmou o chefe da pasta.

