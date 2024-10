Itaquaquecetuba recebe Carreta da Mamografia e Programa de Saúde para Outubro Rosa

Carreta da mamografia e ações de saúde marcam o Outubro Rosa

De 22 de outubro a 1 de novembro, Itaquaquecetuba receberá a carreta da mamografia do governo estadual, em parceria com a prefeitura, que ficará estacionada na Vila São Carlos. Serão distribuídas 50 senhas durante a semana e 25 aos sábados, por ordem de chegada. O exame é destinado a mulheres de 50 a 69 anos, que devem apresentar RG e cartão SUS. Para aquelas entre 35 e 49 anos ou acima de 70, é necessário um pedido médico, além dos documentos.

O serviço funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. O prefeito Eduardo Boigues enfatizou a importância dessa parceria para a saúde da população e destacou a intensificação das atividades neste mês de conscientização.

A Secretaria de Saúde também preparou uma programação especial, incluindo coleta de papanicolau e palestras em diversas unidades de saúde. Além disso, a Secretaria da Mulher está promovendo o “Corte Solidário”, oferecendo cortes de cabelo gratuitos para doação a pacientes oncológicas.

Atividades esportivas e palestras sobre a importância da saúde também estão programadas, reforçando o compromisso da cidade com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer.

O exame será destinado para mulheres de 50 a 69 anos