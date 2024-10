Evento alerta empresários sobre a importância da cibersegurança contra hackers

O “OctSecurityX 2024– Ameaças Cibernéticas: Sua empresa está segura?” acontece no dia 24 com ingresso solidário

De acordo com o Índice Global de Proteção de Dados, seis em cada dez empresas brasileiras sofreram ataques de hackers ou incidentes cibernéticos que impediram o acesso de seus dados em 2023. Muitas pequenas e médias empresas não investem em segurança da informação por acharem que não são alvos de ataques cibernéticos.

Segundo Fábio Queiroz, especialista em Tecnologia e Segurança da Informação da SanviTi, empresa brasileira associada à Acronis, um dos maiores players mundiais no segmento, quando isso acontece os prejuízos financeiros e os danos à credibilidade da empresa pelo vazamento de dados confidenciais são imensuráveis. A empresa também pode se tornar ré numa ação judicial devido às novas regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Para conscientizar os empreendimentos sobre os riscos de ataques cibernéticos, acontecerá em Mogi das Cruzes, na quinta-feira (24), das 8h às 12h30, o “OctSecurityX 2024– Ameaças Cibernéticas: Sua empresa está segura?”, com inscrições pelo link: https://appticket.com.br/octsecurityx-2024-proteja-seu-negocio-em-um-mundo-digital-em-constante-evolucao.

O ingresso é solidário, com valor destinado o Projeto Only Way, sem fins lucrativos do Jardim Santa Tereza, em Mogi das Cruzes.

O OctSecurityX 2024 trará para a cidade referências nacionais e internacionais em TI e Segurança da Tecnologia, como Regis Paravisi, da Acronis, e Yanis Stoyannis, diretor de Segurança da ERICSSON para a América Latina e presidente do Comitê de Segurança da Associação Brasileira da Internet das Coisas (ABINC). Participam da programação especialistas em LGPD, telecomunicações, networking, comunicação assertiva e empresários com cases.

“É um evento de utilidade corporativa porque a ameaça vem da onde menos esperamos, como o ‘phishing’, aquele e-mail falso, que é a porta de entrada para ataques cibernéticos”, frisa Fábio Queiroz, que está à frente da coordenação do evento.

Fábio Queiroz afirma que falta de segurança da informação causam prejuízos financeiros e danos à credibilidade da empresa