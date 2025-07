Férias com arte e diversão: Sesc Mogi das Cruzes tem shows, teatro, cinema e circo gratuitos em julho

O Sesc Mogi das Cruzes preparou uma programação especial para o mês de julho, com atrações gratuitas para todas as idades. Shows, espetáculos teatrais, sessões de cinema e apresentações circenses fazem parte da agenda, que valoriza a diversidade artística e promove o acesso à cultura durante as férias escolares.

Abrindo a agenda musical, o sambista Chapinha da Vela se apresenta no dia 20 (domingo), às 16h, com um show que resgata sambas autorais marcantes, compostos ao lado do pessoal do Samba da Vela e grandes nomes do gênero em São Paulo. Fundador da Comunidade Samba da Vela, Chapinha celebra sua trajetória em um dos movimentos culturais mais relevantes do país.

No clima do Julho do Rock, a banda Burning Symphony sobe ao palco no dia 17 (quinta-feira), às 20h, com uma proposta ousada: reinterpretar clássicos do rock e heavy metal com instrumentos eruditos como harpa, flauta, violoncelo e bateria. O resultado são arranjos únicos que misturam o peso do rock com a sofisticação da música de concerto. Classificação: 12 anos.

Para o público infantil e familiar, o destaque fica com o espetáculo “Dinossauros do Brasil”, da premiada companhia Pia Fraus, que será apresentado no dia 19 (sábado), às 16h. A peça mistura bonecos gigantes, dança e artes plásticas para contar, com humor e criatividade, a história dos dinossauros que viveram em solo brasileiro. Livre para todos os públicos.

O Cine CEA também faz parte da programação de férias, com sessões de animações recentes que encantam crianças e adultos. No dia 15 (terça), às 18h30, será exibido “Mufasa: O Rei Leão”, filme que revela a origem de um dos maiores reis das Terras do Orgulho. Já no dia 16 (quarta), também às 18h30, é a vez de “Robô Selvagem”, que narra a jornada emocionante de um robô naufragado em uma ilha, aprendendo a conviver com a natureza e adotando um filhote de ganso. Ambas as sessões são livres e gratuitas.

A programação circense traz o espetáculo Circomuns, no dia 18 (sexta), às 20h, em que artistas de rua transformam as histórias dos trabalhadores comuns da cidade em poesia e arte. Livre para todos os públicos.

Além das atrações artísticas, o Sesc Mogi promove atividades educativas e ambientais no Centro de Educação Ambiental (CEA), com propostas interativas e lúdicas que estimulam a percepção da natureza, os modos de consumo e a relação com o espaço em que vivemos.

A programação é gratuita e aberta ao público. É só chegar e aproveitar!

Bom samba na tarde de domingo no Sesc Mogi das Cruzes