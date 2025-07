Guararema oferece 84 vagas de emprego pelo SAT

O Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) de Guararema está com 84 oportunidades de emprego disponíveis nesta semana. As vagas são voltadas a moradores da cidade e contemplam setores variados, com destaque para ajudante de açougueiro (comércio), ajudante geral, atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais e motorista de caminhão.

Além dessas funções, há procura por outros cargos para diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As ofertas de trabalho são atualizadas semanalmente e a recomendação é que os interessados acompanhem as novas oportunidades regularmente.

O processo de candidatura é facilitado e pode ser feito diretamente no web app do SAT Empregos, disponível em sat.guararema.sp.gov.br. No ambiente digital, os interessados podem consultar todos os detalhes de cada vaga, como local de trabalho, remuneração, exigências e ainda criar um currículo de forma rápida, simples e gratuita.

Quem preferir atendimento com suporte pode entrar em contato pelos telefones (11) 4693-1717 ou (11) 4693-1432, pelo WhatsApp (11) 95630-0728 ou comparecer presencialmente à sede da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, localizada na rua 19 de Setembro, 127, no Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Para se candidatar, é necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital) e número de telefone.

Moradores podem se candidatar de forma online ou presencial, com opções para diferentes perfis profissionais