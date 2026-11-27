Seleção gratuita acontece no sábado (28) e busca bailarinos remunerados para integrar o elenco de “A-mar”

Audição gratuita selecionará bailarinos para integrar o elenco,em 2027,do espetáculo “A-mar”

A Companhia Poesia do Corpo, de Mogi das Cruzes, realiza no sábado (28), às 15h, a audição gratuita que selecionará bailarinos para integrar o elenco do espetáculo “A-mar”, montagem que circulará por diferentes cidades do Estado de São Paulo no primeiro semestre de 2027. A seletiva acontece no espaço de residência artística da companhia, em Brás Cubas.

A oportunidade é destinada a homens e mulheres a partir de 20 anos, com experiência em ballet clássico e dança contemporânea. Os bailarinos selecionados passarão a integrar o elenco da montagem e receberão remuneração pelo trabalho desenvolvido no espetáculo, que inclui ensaios e apresentações. Os ensaios acontecerão às sextas e aos sábados, no espaço de residência artística do grupo.

Sob a direção de Cleiton Costa, a Companhia Poesia do Corpo atua em Mogi das Cruzes desde 2019 e desenvolve um trabalho dedicado à pesquisa, criação e produção em dança contemporânea. Ao longo de sua trajetória, consolidou um repertório de espetáculos autorais, entre eles Clarice Clareia, A-mar e Gestando Poesia, projetos contemplados pelo Programa de Fomento à Arte e Cultura (PROFAC), de Mogi das Cruzes.

Em 2026, a companhia conquistou mais um importante incentivo para a continuidade de seu trabalho. O espetáculo “A-mar” foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio de edital do Governo do Estado de São Paulo. O projeto permitirá que a montagem circule por diferentes municípios paulistas no primeiro semestre de 2027, ampliando o alcance da produção artística e proporcionando o encontro da companhia com novos públicos.

Inspirado no livro Mar Morto, do escritor Jorge Amado, o espetáculo reúne dança contemporânea e música ao vivo. A trilha sonora é composta por canções de Dorival Caymmi, interpretadas pelo cantor e produtor cultural Mateus Sartori, que integra a proposta artística da montagem.

Os interessados em participar da audição devem atender aos requisitos de idade e experiência nas duas modalidades de dança. Mais informações sobre a trajetória e os trabalhos da companhia estão disponíveis no Instagram @poesiadocorpogrupo. Atenção: As inscrições terminaram na sexta (27).

Serviço:

Audição para o espetáculo “A-mar”

Data: 28 de novembro de 2026 (sábado), às 15h

Local da audição: Rua Schwartzmann, 357, 2º andar, Brás Cubas, Mogi das Cruzes (SP)

Público: Bailarinos, homens e mulheres, a partir de 20 anos

Requisitos: Experiência em ballet clássico e dança contemporânea

Remuneração: Os bailarinos selecionados serão remunerados pela participação no projeto, incluindo ensaios e apresentações