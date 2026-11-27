Black Friday abre caminho para as compras de fim de ano, com a campanha Natal Premiado ACE

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano projeta um crescimento de aproximadamente 4% nas vendas durante a Black Friday, que ocorreu na sexta-feira (27/11), em comparação com o mesmo período do ano passado. A expectativa é positiva e acompanha o desempenho do setor, que registrou crescimento de 3,2% em 2025, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Para aproveitar as oportunidades da data, os comerciantes de Suzano anteciparam suas promoções, oferecendo descontos ao longo de novembro. A estratégia busca atrair consumidores antes e depois da sexta-feira (27), ampliando o período de vendas e permitindo que os clientes encontrem ofertas com mais tranquilidade.

Entre os segmentos com maior potencial de descontos estão maquiagens, eletrônicos, como computadores e celulares, produtos de higiene, calçados, roupas e brinquedos. A expectativa é de que algumas ofertas apresentem reduções entre 30% e 50%, mantendo percentuais próximos aos praticados nos anos anteriores.

Além das promoções, a ACE Suzano reforça a importância de investir na divulgação dos produtos e no relacionamento com os consumidores. Para a entidade, oferecer uma boa experiência de compra pode fazer a diferença tanto na conquista de novos clientes quanto na fidelização daqueles que já frequentam os estabelecimentos.

Por meio da iniciativa Compre em Suzano, a associação também incentiva a população a conhecer as oportunidades disponíveis no comércio da cidade. A proposta é estimular a circulação de recursos no município e fortalecer os negócios locais.

A movimentação da Black Friday também abre caminho para as compras de fim de ano. Para incentivar esse período, a entidade promove o Natal Premiado ACE Suzano 2026, campanha que valoriza o comércio local e oferece aos consumidores a oportunidade de concorrer a prêmios ao comprar nas lojas participantes. Para mais informações sobre a campanha, basta acessar o site da ACE Suzano:www.acesuzano.com.br.

O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, destaca que as duas campanhas representam oportunidades importantes para fortalecer o comércio da cidade. “A Black Friday é muito aguardada pelos consumidores e também pelos empresários. Nossa expectativa é positiva. Queremos incentivar a população a aproveitar esse período para comprar em Suzano, valorizando nossos comerciantes e fortalecendo a economia da cidade”, afirma Homan.