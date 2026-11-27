Evento contará com 34 expositores de Mogi e região, além de apresentações

culturais e gastronomia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes (Apae) realizará, nos dias 27 e 28, a XXVII Feira de Artesanato e Variedades, na sede da instituição, no Jardim Betânia. O evento contará com aproximadamente 34 expositores de Mogi e região, além de apresentações culturais e diversas opções gastronômicas. A renda será revertida para a manutenção dos atendimentos oferecidos pela entidade às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Na sexta-feira (27), a feira funcionará das 14h às 20h, com abertura marcada pela apresentação da Banda da Apae de Mogi das Cruzes. Já no sábado (28), o público poderá visitar os estandes das 11h às 17h, e o encerramento ficará por conta do grupo de dança da Academia Corpus Line.

A área de alimentação também será um dos atrativos, com opções como comida japonesa, lanches, chocolates, biscoitos de castanha, doces, geleias, bolos, tortas, trufas e pastéis, entre outras variedades.

Além de oferecer um espaço para a divulgação e comercialização de produtos de empreendedores da cidade e região, a feira busca aproximar a comunidade da Apae e incentivar a participação em ações que contribuem para a continuidade dos serviços prestados pela instituição.

Para a assistente administrativa da Apae de Mogi das Cruzes e uma das organizadoras do evento, Regiane de Paula, a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da iniciativa. “Estamos preparando tudo com muito carinho para receber a comunidade. Queremos que as pessoas venham, aproveitem a feira, prestigiem nossos expositores e também contribuam com a nossa Apae. Esperamos todos vocês para mais uma edição muito especial”, destacou Regiane.

Atualmente, a Apae de Mogi das Cruzes atende cerca de 630 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, por meio de serviços especializados nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social. Os recursos provenientes da feira ajudarão na manutenção dessas atividades, voltadas ao desenvolvimento, à autonomia e à inclusão social das pessoas atendidas.

A instituição está localizada na Rua Carmem de Moura Santos, 134, Jardim Betânia, em Mogi das Cruzes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-4999 ou pelo WhatsApp (11) 99351-4034.