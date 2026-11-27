Palmeira ganha espaço em Brasília nesta nova etapa da trajetória

política de Luiz Philippe

O empresário e publicitário Felipe Palmeira, estrategista político pela Artes Filmes, em Mogi das Cruzes, foi convidado a contribuir com a estratégia de marketing e comunicação de Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) na disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados, prevista para fevereiro de 2027.

Após participar da campanha de reeleição do parlamentar, Palmeira ganha espaço em Brasília com o convite para atuar nessa nova etapa da trajetória política de Luiz Philippe.

Nas últimas eleições, Palmeira atuou nas campanhas de reeleição do deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança e do deputado estadual Marcos Damasio. Eleitos em outubro, os dois parlamentares tiveram projetos de comunicação distintos, que reuniram produção audiovisual, presença nas redes sociais e materiais de campanha nas ruas.

Além dos conteúdos digitais e da mídia paga, o projeto contemplou materiais físicos, como os wind banners, bandeiras verticais utilizadas nas ações de rua. Nessas peças, o número do candidato recebeu destaque.

Os resultados oficiais mostram o resultado de um trabalho estratégico elaborado por Palmeira. Luiz Philippe recebeu 187.743 votos em 2026, ante 79.210 em 2022, crescimento de 137,02%, e foi reeleito para o terceiro mandato na Câmara dos Deputados.