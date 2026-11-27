A ACMC espera que as vendas de Natal cresçam até 10% em comparação com 2025

Os ganhadores do dia 25 foram Milton Augusto de Andrade e Fabiana Bernardes

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) lançou a tradicional Campanha Natal Premiado 2026. A iniciativa tem como objetivo incentivar as compras no comércio local, valorizar as empresas participantes e movimentar a economia da cidade, especialmente neste período do ano. A expectativa da ACMC é de que as vendas de Natal cresçam até 10% em comparação com 2025.

Nesta edição, serão sorteados um notebook, uma Smart TV Samsung de 65 polegadas e duas bicicletas elétricas Smart Sport. A campanha segue até o dia 23 de dezembro, mas o último sorteio será realizado no dia 28 de dezembro, às 11 horas, na Praça Coronel Benedito Almeida (Praça da Matriz), no Centro da cidade.

Para concorrer aos prêmios, os consumidores deverão realizar compras nas lojas participantes da campanha. A cada R$ 60,00 em compras, o cliente receberá um cupom para preencher e depositar nas urnas disponíveis nos estabelecimentos.

Além de atrair consumidores, a campanha também oferece vantagens aos lojistas, que elevam as suas vendas e entram no clima natalino com a decoração de fachadas e vitrines, como explica a presidente da ACMC Fádua Sleiman: “Mais do que incentivar as vendas, o Natal Premiado é uma oportunidade de aproximar consumidores e lojistas, fortalecer a relação da população com o comércio da cidade e ampliar a visibilidade das empresas participantes. O pagamento do 13º salário também movimenta bastante o setor”.

Premiados

No dia 25, dois consumidores foram contemplados com um purificador de água da marca Consul. Os ganhadores foram Milton Augusto de Andrade e Fabiana Bernardes. O sorteio foi conduzido pelo diretor departamental da ACMC, Wilton Nogueira, e contou com a participação da representante do Procon, Tabatá Almeida Tostes, reforçando a transparência do processo.

Os dois consumidores realizaram suas compras no Shibata Supermercados e receberam os cupons que garantiram sua participação na campanha.

A relação completa das lojas participantes e o regulamento estão disponíveis no site oficial da ACMC: https://acmc.com.br/2026/04/20/regulamento-2026/.

Black Friday

Outra data importante, a Black Friday, que ocorreu na sexta (27), é um dos períodos mais aguardados do ano pelos consumidores e comerciantes mogianos, antes das festas de fim de ano. De acordo com estimativas da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), a expectativa de crescimento é de 8% a 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.