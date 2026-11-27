Clínica ganhará novos serviços, como estética e fisioterapia, e uma estrutura adequada à demanda

A clínica veterinária prepara um evento especial de inauguração

que marcará esta nova fase

A MasterClin Veterinária anuncia a ampliação de sua primeira unidade, localizada no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. O projeto, que tem previsão de inauguração para a primeira semana de dezembro, surge para atender ao crescimento da demanda e oferecer uma estrutura mais completa aos tutores e pacientes, mantendo o padrão de qualidade já reconhecido na cidade.

Situada na Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, a clínica ganha mais espaço para integrar novos cuidados em um só lugar. A principal novidade é a implantação do setor de banho e tosa, serviço inédito neste endereço, além da criação de uma área dedicada à fisioterapia veterinária para reabilitação e acompanhamento especializado.

Para garantir a tranquilidade dos pets, a estrutura física foi planejada com ambientes separados para a área clínica e para o setor de estética. Embora próximos, os espaços não compartilham o mesmo ambiente, evitando que animais em consultas ou tratamentos tenham contato com a movimentação do banho e tosa – conceito já aplicado com sucesso na unidade de César de Souza. No setor estético, os tutores contarão com pacotes mensais, tratamentos diferenciados, câmeras de monitoramento e a possibilidade de acompanhar os procedimentos de perto.

Na parte clínica, o atendimento segue completo de segunda a sábado, das 8h às 22h, abrangendo diversas especialidades veterinárias, exames laboratoriais, exames de imagem e pronto atendimento para emergências. A equipe reunirá profissionais de recepção, estética e integrantes veteranos da marca, preservando a familiaridade e o acolhimento.

Ampliando o cuidado

“A MasterClin nasceu do desejo de cuidar dos animais com responsabilidade, carinho e respeito. Essa expansão representa mais um passo da nossa história e é resultado da confiança dos nossos clientes e da dedicação de toda a nossa equipe. Estamos muito felizes em ampliar esse espaço e continuar fazendo aquilo em que acreditamos: cuidar de cada animalzinho como se fosse nosso. Todos serão muito bem-vindos!”, destaca a médica-veterinária Jéssica Torquato, 36 anos.

Para celebrar a nova fase, a clínica prepara um evento especial de inauguração aberto a clientes, amigos e moradores da região.

Serviço:

MasterClin Veterinária – Unidade Brás Cubas

Endereço: Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, 37 e 27 – Brás Cubas, Mogi das Cruzes/SP

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 22h

Instagram: @masterclin.vet