Reconhecimento destaca ações de modernização, integração entre secretarias e soluções tecnológicas

“Receber esse selo demonstra que a cidade está avançando na construção de uma gestão

mais inovadora”, disse o secretário de Inovação, Danilo Farago

Itaquaquecetuba recebeu o selo “CSC Cidades Inteligentes 2026”, reconhecimento concedido pelo Connected Smart Cities a municípios que desenvolvem iniciativas relacionadas à inovação e à modernização da gestão pública. A entrega ocorreu no Cidade CSC 2026, em São Paulo, evento que reúne representantes dos setores público e privado para discutir soluções e tendências para o desenvolvimento das cidades.

A conquista está relacionada ao trabalho da Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Inovação, que vem estruturando um ecossistema voltado à tecnologia, ao desenvolvimento de projetos inovadores e à busca por soluções que tornem a administração municipal mais eficiente, como a criação de uma pasta dedicada à área, a aproximação com polos de inovação de outras cidades, o incentivo ao desenvolvimento de novas empresas e a articulação entre os setores da administração.

Outro eixo importante é a integração dos sistemas municipais e a ampliação das ferramentas digitais para simplificar procedimentos e facilitar o acesso da população aos serviços públicos. O município também trabalha na elaboração de uma legislação específica para inovação, ciência e tecnologia, em tramitação para encaminhamento à Câmara Municipal.

Para o secretário de Inovação, Danilo Farago, o reconhecimento representa um avanço para Itaquá. “Receber esse selo demonstra que a cidade está avançando na construção de uma gestão mais inovadora, conectada e preparada para os desafios. Além de dar visibilidade ao nosso trabalho, o reconhecimento abre caminhos para novas conexões, parcerias e oportunidades de investimentos que possam contribuir com o desenvolvimento do município.”

“Um dos nossos objetivos é facilitar o acesso da população aos serviços públicos por meio da tecnologia, tornando os processos mais simples, ágeis e eficientes. Esse selo mostra que estamos no caminho certo e reforça a importância de continuarmos investindo em inovação para melhorar a vida das pessoas”, acrescentou o secretário de Governo e Tecnologia, Marcello Barbosa.

A participação de Itaquá no evento incluiu uma palestra com o secretário de Inovação com foco nos chamados gêmeos digitais, que são representações virtuais de estruturas e sistemas reais de uma cidade alimentadas por dados que permitem simular cenários e antecipar possíveis problemas.

Na prática, a ferramenta pode auxiliar no planejamento urbano, na mobilidade e na prevenção de riscos. Seria possível, por exemplo, simular o comportamento de determinadas regiões em períodos de chuva, identificar pontos mais vulneráveis a alagamentos, avaliar impactos do aumento do fluxo de veículos e mapear redes de drenagem e esgotamento sanitário. Também permite estudar questões como ilhas de calor e identificar gargalos na infraestrutura urbana.

A pasta avalia possibilidades de aproximação com empresas especializadas no desenvolvimento dessas soluções com o objetivo de estudar aplicações futuras para a realidade de Itaquá. “A proposta é usar a tecnologia e o planejamento baseado em dados como ferramentas para apoiar decisões mais rápidas e assertivas, melhorar a organização dos serviços e antecipar demandas da cidade”, concluiu o prefeito Eduardo Boigues.