Apresentação será no dia 4 de dezembro e terá como tema “Jesus, a Luz do Mundo”; expectativa é reunir cerca de 4 mil pessoas

O Colégio Gênesis realiza no próximo dia 4 de dezembro, às 20h, a sua tradicional Cantata de Natal, em Mogi das Cruzes. Com entrada gratuita e aberta a toda a comunidade, o evento deste ano será na Vila Helio, em parceria com o Grupo Marbor, administradora do local, e trará como tema “Jesus, a Luz do Mundo” e tem a expectativa de reunir entre três e quatro mil pessoas em uma noite dedicada à música, à fé e à confraternização.

O espetáculo envolverá estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, que vão apresentar uma narrativa musical cronológica sobre o nascimento de Jesus. O repertório foi elaborado pela coordenação pedagógica em parceria com o ministro de louvor pastor Marcos. No dia da apresentação, o coral contará com a regência do maestro Lélis Gerson, reconhecido no cenário cultural mogiano por reger a orquestra da Assembleia de Deus Ministério de Madureira e a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes.

A preparação do evento começou antes mesmo dos ensaios musicais, com um trabalho de conscientização realizado por professores e pela equipe responsável pelas devocionais diárias da escola. O objetivo foi garantir que os estudantes compreendessem o significado da data, além do aspecto comercial, exercitando valores como amor, solidariedade, respeito e cooperação, além de desenvolver a expressão artística e a disciplina em equipe.

A organização geral está a cargo dos coordenadores Claudiana, Sandra e Anderson, junto às diretoras Suzy e Elaine, sob supervisão do gestor, pastor Wesley de Paula.

“O tema escolhido foi ‘Jesus, a Luz do Mundo’. Queremos transmitir a mensagem de que, em um mundo muitas vezes marcado pelas trevas e pela desesperança, Jesus veio trazer luz e renovar nossa esperança. Ele continua sendo nossa luz nos dias difíceis, uma luz que nunca se apaga. Nosso propósito é lembrar que Jesus é a verdadeira esperança da humanidade”, afirma a coordenadora pedagógica Claudiana Ferreira, 43 anos.

Os registros dos ensaios, da apresentação e a agenda das próximas atividades culturais estarão disponíveis nas redes sociais oficiais do colégio Gênesis e do Grupo Marbor.

Serviço:

Cantata de Natal – Colégio Gênesis (“Jesus, a Luz do Mundo”)

Data: 4 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Vila Hélio – Mogi das Cruzes/SP

Entrada: Gratuita

Informações: @colegiogenesismogidascruzes. @vilahelio e @grupo_marbor