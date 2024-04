Podcast de Mogi comemora três anos

O podcast ao vivo de Mogi Pá Pum!, que teve início com três amigos, completa três anos de sucesso. Inicialmente, eram três sócios e apresentadores, mas ao longo do tempo, eles foram saindo, e agora só Luisa continua, tocando o projeto com muita energia até hoje.

Luisa, a única que permanece desde o início, se tornou a líder do podcast. Ela manteve o projeto vivo e fez dele uma referência para criadores de conteúdo independentes de todos os tipos. O podcast não se limita mais à região, agora atrai pessoas de todo o Brasil.

“Estamos muito felizes em celebrar três anos de alegria e conteúdo no podcast ao vivo de Mogi. É uma jornada incrível e emocionante ver como o projeto cresceu e se tornou uma referência para tantas pessoas”, diz Luisa Rodrigues.

Toda segunda-feira, ao vivo no YouTube, o Podcast Pá Pum! conta com episódios com mais de 2500 pessoas assistindo ao mesmo tempo. As conversas são interessantes, e Luisa entrevista pessoas famosas, mostrando a diversidade de criadores de conteúdo.