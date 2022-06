Poá terá Festival Geek em agosto

O calendário de eventos de Poá ganhou mais uma atração para o mês de agosto deste ano, com a realização do Poá Geek Festival (PGF), nos dias 13 e 14 de agosto. O evento que será promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Grupo Tomodachi, é o primeiro a ser realizado no município voltado para o público amante da cultura Nerd/Geek.

A Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe” será o palco deste novo festival que contará com diversas atrações como, por exemplo, cosplayers, apresentações K-POP, arena gamer e espaços para RPG, Card

Games e jogos de tabuleiros. “Será um evento com entrada gratuita, sendo solicitado apenas um quilo de alimento não perecível que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade do município.

Banda Arigatões se apresentará no evento

Serão diversas atrações para toda a família, tenho certeza que a população abraçará o ‘Poá Geek’ e prestigiará esta festa, que faz parte de um mercado em constante crescimento”, destacou o secretário de Cultura, Ariel Borges.

A princípio o evento já conta com quatro atrações confirmadas, sendo elas, a banda “Arigatões” que interpreta covers de músicas de aberturas e encerramentos de diversas séries, filmes e animes; a dubladora Fernanda Bullara que empresta a voz a InoYamanaka, de Naruto, e Jinx, do Game LeagesofLegends; e o dublador Carloz Magno, o Rio de “La Casa de Papel” e Lev do “Game The Lastof US Partll”; além do cantor Will Kawanra, intérprete do tema da abertura brasileira de “Cavaleiros do

Zodíaco”.