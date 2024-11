Poá sedia 2° Encontro de Carros Clássicos

Evento contará com food trucks, com lanches, chope, bebidas, massas, apresentações musicais, entre outras atrações

No dia 17 de novembro, Poá vai receber, a partir das 9 horas, o 2° Encontro de Carros Clássicos. Além de reunir veículos antigos, o evento contará com área de alimentação e apresentações musicais. A entrada para apreciar a exposição será gratuita e os expositores de cada veículo deverão doar 2 quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal, açúcar e fubá), que serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade.

Entre os shows confirmados, está o da Banda Viva e Elvis Cover. Nos intervalos, a animação estará garantida com o som de um DJ.

O secretário de Cultura, Admilson Lopes Paixão, ressalta que esse é um evento que vai movimentar a cidade, pois, além de atrair os apaixonados por carros antigos, traz o público que aprecia uma boa música e comida. “Teremos um espaço gastronômico com food trucks, lanches, massas e bebidas”, ressaltou.

A prefeita Marcia Bin reforça que esses eventos são importantes, pois oferecem entretenimento para a população. “Já agradeço os organizadores do evento e os expositores, que, além de abrilhantar nossa cidade com esses lindos carros antigos, ajudam o Fundo Social com a doação de alimentos”, frisou.

Sorteio

Também está previsto para o 2° Encontro de Carros Clássicos o sorteio de uma churrasqueira e a entrega do troféu para o clube com mais carros, veículo mais clássico e muito mais.

O evento será realizado na avenida Antônio Massa, próximo à escola Bertha Corrêa e Castro da Rocha, na área central de Poá.