Plenário da Câmara ficará em obras até início de 2023

Em função de obras em andamento na sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, mais especificamente no Plenário “Vereador Doutor Luiz Beraldo de Miranda”, o programa “Parlamento Estudantil” de 2022 foi adiado para 2023.

O espaço está passando por adequações a exigências do Corpo de Bombeiros que estão previstas para terminarem no início do próximo ano. Haverá intervenções anti-incêndio, substituições elétricas e ajustes hidráulicos. Além disso, serão realizadas melhorias no forro, troca de revestimentos nas paredes, implementação de piso tátil e correções de acessibilidade.

Por causa da reforma, as sessões ordinárias estão acontecendo no auditório Vereador Tuffi Elias Andery, que é bem menor do que o Plenário. Assim, as atividades do “Parlamento Estudantil” ficariam comprometidas. “Não apenas existe a questão do pouco espaço disponível, que limitaria o número de escolas participantes e do público que poderia prestigiar as crianças e jovens, como também há o fato de o Plenário ter uma importância simbólica enorme. Afinal de contas, é esse local que traz o cenário que ajuda a construir na mente dos vereadores-mirins o cotidiano da rotina parlamentar.

Por isso, optamos em adiar o Projeto do Parlamento Estudantil para retomá-lo no ano que vem com a qualidade de sempre. No Plenário, os alunos podem usar a tribuna, a mesa diretiva e as mesas oficiais dos próprios vereadores. Todos esses elementos contam para transmitir a ideia do cotidiano legislativo aos mais jovens, principal meta desse projeto ”, explicou o presidente do Legislativo mogiano, Marcos Furlan (PODE).