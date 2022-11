Pinacoteca promove exposição de acervo recebido pelo Itaú Cultural a partir desta terça

A Pinacoteca Municipal de Mogi das Cruzes receberá a exposição da nova coleção de obras adquiridas pelo Instituto Itaú Cultural a partir desta terça-feira (22/11). A mostra organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo está disponível para visitação e os interessados poderão apreciar as telas inéditas doadas pela instituição, com nomes de grandes artistas nacionais. A entrada para acompanhar a exposição é gratuita.

Entre as obras recebidas pela Pinacoteca, estão títulos originais e réplicas autenticadas de artistas nacionais que irão enriquecer o acervo artístico do equipamento, com destaque para os trabalhos de artistas como: Aldemir Martins, Renina Katz, Cristina Parisi e Eduardo Iglesias, além dos ítalo-brasileiros Alfredo Volpi e Antonella Fortunato.

Volpi é considerado pela crítica como um dos artistas mais influentes da segunda geração do modernismo. Residiu por um período em Mogi das Cruzes e criou uma importante ligação afetiva com o município, que se tornou uma das referências para o artista. A obra recebida retrata um dos símbolos recorrentes do pintor, as bandeirinhas, inspiradas nas festividades características do interior.

O Instituto Itaú Cultural promove a doação de obras de arte para museus de todo Brasil, a iniciativa teve início em 2013 e até o ano de 2019 foram doadas 3.381 obras.

Inaugurada em 24 de setembro de 2016, a Pinacoteca é um espaço cultural destinado à produção das artes visuais, de obras assinadas por artistas mogianos e convidados, em salas próprias e adequadas ao segmento. O museu tem, aproximadamente, 400 obras que vieram por doação ou comodato e, atualmente, foi contemplado com mais obras pelo Instituto Itaú Cultural.

Para agendar visitas monitoradas em grupo pela Pinacoteca, ligue no 4798-6902 ou pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br. A Pinacoteca Municipal fica na Rua Cel. Souza Franco, 993, no centro da cidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.