Pinacoteca de Mogi recebe a exposição “Numinosa Poética: O Diálogo Sagrado na Arte de Chaer”

O público da região do Alto Tietê poderá apreciar, na Pinacoteca de Mogi das Cruzes, a abertura da exposição “Numinosa Poética: O Diálogo Sagrado na Arte de Chaer”, que será inaugurada no dia 30 de abril de 2025, com visitação gratuita até 30 de julho de 2025, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12 horas.

A mostra é uma realização da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, com o apoio da Agência de Fomento Empresarial (AGFE) e da Prefeitura Municipal.

Sob a curadoria de Paulo Pinhal, arquiteto, artista gráfico e curador com vasta experiência em artes, a exposição apresenta uma imersão estética e espiritual na obra do artista Maurício Chaer, reconhecido nacionalmente por suas esculturas que cruzam os universos da fé, da tradição e da contemporaneidade. Espiritualidade e identidade no centro da criação artística “Numinosa Poética” propõe uma reflexão sensível e profunda sobre o papel da arte na manifestação do sagrado, reunindo esculturas em cerâmica, terracota e outros materiais, que revelam a força simbólica e estética de Chaer.

Por meio de uma linguagem marcada pelo rigor técnico e por um lirismo devocional, o artista resgata ícones da fé cristã sob uma perspectiva atemporal, revelando o diálogo entre o humano e o divino. Entre os destaques da mostra está a peça “Nossa Senhora de Aparecida e Sant’Anna”, uma escultura de grande relevância simbólica, que homenageia a presença do feminino na fé, especialmente nas tradições marianas e na cultura popular brasileira.

Maurício Chaer é um artista plástico brasileiro com trajetória marcada pela criação de esculturas sacras que transitam entre o clássico e o contemporâneo. Influenciado por figuras como o sacerdote padre Atílio Berta e o arquiteto Guilherme de Matos, Chaer construiu uma linguagem única, onde a forma e o símbolo conduzem o espectador à reflexão estética e espiritual.

Outro ponto alto é o documentário de Rodrigo Campos, que acompanha a vida e a trajetória artística de Maurício Chaer. O filme proporciona ao visitante uma vivência mais íntima da poética do artista e de seus processos criativos, oferecendo uma leitura sensível de sua contribuição para a arte sacra contemporânea.

A programação também se estende a atividades paralelas interativas, como oficinas, rodas de conversa, saraus musicais e ações educativas, promovendo o encontro entre o público, a arte e a espiritualidade em um ambiente acessível e acolhedor.

Exposição mostra o lado estético e cultural do artista Maurício Chaer